На Урале выявили еще пять случаев менингококковой инфекции

6 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщил, что двое заразившихся менингитом в Екатеринбурге умерли. В тот же день региональный минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников распределительного центра Ozon в Сысертскую ЦРБ. К 7 июля число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми человек, еще двое были доставлены в одну из больниц, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщал минздрав.