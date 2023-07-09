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Общество

На Урале выявили еще пять случаев менингококковой инфекции

Ведомости

В Екатеринбурге количество заболевших менингококковой инфекцией увеличилось до 15, зафиксировано пять новых случаев, двое заболевших умерли, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

5 июля управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что менингит был выявлен у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon. За людьми, которые контактировали с заболевшими, установили медицинское наблюдение. По последним данным ведомства, к 9 июля в ходе наблюдения были выявлены еще двое заболевших среди сотрудников распределительного центра. Кроме того, заразились двое работников «Уралхиммаш», которые проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле. Еще один заводчанин оказался бессимптомным носителем инфекции.

«За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение. Осмотрено более 1200 человек. Продолжаются активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям», – говорится в сообщении.

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По данным ведомства, прививки получили более 900 работающих в распределительном центре и на предприятии «Уралхиммаш». В Роспотребнадзоре напомнили, что риска заражения менингококковой инфекцией при получении посылок нет.

В пресс-службе Ozon ранее пояснили, что все заболевшие были сотрудниками подрядных организаций. В компании добавили, что на складе выполняют все предписания Роспотребнадзора: ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проведут общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают. 

6 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщил, что двое заразившихся менингитом в Екатеринбурге умерли. В тот же день региональный минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников распределительного центра Ozon в Сысертскую ЦРБ. К 7 июля число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми человек, еще двое были доставлены в одну из больниц, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщал минздрав.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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