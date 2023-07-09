На Урале выявили еще пять случаев менингококковой инфекции
В Екатеринбурге количество заболевших менингококковой инфекцией увеличилось до 15, зафиксировано пять новых случаев, двое заболевших умерли, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
5 июля управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что менингит был выявлен у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon. За людьми, которые контактировали с заболевшими, установили медицинское наблюдение. По последним данным ведомства, к 9 июля в ходе наблюдения были выявлены еще двое заболевших среди сотрудников распределительного центра. Кроме того, заразились двое работников «Уралхиммаш», которые проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле. Еще один заводчанин оказался бессимптомным носителем инфекции.
«За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение. Осмотрено более 1200 человек. Продолжаются активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, прививки получили более 900 работающих в распределительном центре и на предприятии «Уралхиммаш». В Роспотребнадзоре напомнили, что риска заражения менингококковой инфекцией при получении посылок нет.
В пресс-службе Ozon ранее пояснили, что все заболевшие были сотрудниками подрядных организаций. В компании добавили, что на складе выполняют все предписания Роспотребнадзора: ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проведут общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают.
6 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщил, что двое заразившихся менингитом в Екатеринбурге умерли. В тот же день региональный минздрав сообщил о госпитализации шести сотрудников распределительного центра Ozon в Сысертскую ЦРБ. К 7 июля число госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми человек, еще двое были доставлены в одну из больниц, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщал минздрав.