В Брянской области в результате обстрела ВСУ пострадал житель села Подывотье
В Брянской области вооруженные силы Украины обстреляли село Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате обстрела пострадал один мирный житель. «Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – рассказал Богомаз.
Также из-за обстрела повреждения получили жилой дом и хозпостройка. Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте, впоследствии комиссия оценит ущерб, а повреждения будут восстановлены.
Ранее, 10 июля, Богомаз сообщил, что в результате обстрела села Куршановичи повреждения получили два жилых дома, детский сад, магазин и почта. Накануне, 9 июля, губернатор рассказал о двух сбитых силами ПВО украинских ракетах. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».