В Брянской области в результате обстрела ВСУ пострадал житель села Подывотье

Ранее, 10 июля, Богомаз сообщил, что в результате обстрела села Куршановичи повреждения получили два жилых дома, детский сад, магазин и почта. Накануне, 9 июля, губернатор рассказал о двух сбитых силами ПВО украинских ракетах. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.