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Общество

В Брянской области в результате обстрела ВСУ пострадал житель села Подывотье

Ведомости

В Брянской области вооруженные силы Украины обстреляли село Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела пострадал один мирный житель. «Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – рассказал Богомаз.

Также из-за обстрела повреждения получили жилой дом и хозпостройка. Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте, впоследствии комиссия оценит ущерб, а повреждения будут восстановлены.

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Ранее, 10 июля, Богомаз сообщил, что в результате обстрела села Куршановичи повреждения получили два жилых дома, детский сад, магазин и почта. Накануне, 9 июля, губернатор рассказал о двух сбитых силами ПВО украинских ракетах. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.

В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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