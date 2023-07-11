Пропавшую в Пермском крае группу из 22 туристов нашли
Туристы, пропавшие в Пермском крае при сплаве по реке Усьва, найдены. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegtam-канале.
«Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что никому из путешественников не понадобилась помощь спасателей и медиков. В настоящее время группа туристов на четырех катамаранах заканчивает маршрут, уточнили в МЧС.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что тургруппу видели в районе села Безгодово. На тот момент им оставалось 30 км до конца сплава. Собеседник агентства пояснил, что путешественники идут медленно из-за сухих перекатов на реке.
11 июля в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пропаже группы туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, на маршруте по реке Усьва. Туристы начали сплав по реке 4 июля, а 9 июля группа должна была встретиться с водителем в поселке Усьва Горнозаводского городского округа.
Руководитель туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков ранее в комментарии для «КП Пермь» отмечал, что обычно сплавы по реке проводятся весной, летом же двигаться по Усьве достаточно сложно из-за обмеления. Он предположил, что из-за этого туристы могли продолжить путь пешком.