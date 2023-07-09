МЧС сообщило об эвакуации четырех альпинистов с Эльбруса

9 июля в 11:50 (время совпадает с московским) в МЧС поступило сообщение о застрявшей группе альпинистов на Эльбрусе на высоте 5300 м. Они не могли спуститься с горы из-за погодных условий и попросили о помощи, пояснили в ведомстве.