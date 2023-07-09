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МЧС сообщило об эвакуации четырех альпинистов с Эльбруса

Ведомости

Спасатели нашли четырех альпинистов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды. Туристы эвакуированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. 

«Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 м, где от дальнейшей помощи они отказались», – говорится в сообщении. 

В поисках участвовали 5 спасателей, также была задействована одна единица техники, уточнили в ведомстве. 

9 июля в 11:50 (время совпадает с московским) в МЧС поступило сообщение о застрявшей группе альпинистов на Эльбрусе на высоте 5300 м. Они не могли спуститься с горы из-за погодных условий и попросили о помощи, пояснили в ведомстве. 

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Ранее МЧС по Кабардино-Балкарии предупреждал, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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