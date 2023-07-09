МЧС сообщило об эвакуации четырех альпинистов с Эльбруса
Спасатели нашли четырех альпинистов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды. Туристы эвакуированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
«Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 м, где от дальнейшей помощи они отказались», – говорится в сообщении.
В поисках участвовали 5 спасателей, также была задействована одна единица техники, уточнили в ведомстве.
9 июля в 11:50 (время совпадает с московским) в МЧС поступило сообщение о застрявшей группе альпинистов на Эльбрусе на высоте 5300 м. Они не могли спуститься с горы из-за погодных условий и попросили о помощи, пояснили в ведомстве.
Ранее МЧС по Кабардино-Балкарии предупреждал, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.