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Общество

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого на два месяца

Ведомости

Первомайский суд Краснодара арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС. 

«Суд постановил: ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Денисенко, гражданина Украины, временно зарегистрированного в Белгороде, меру пресечения в виде ареста сроком до 10 сентября 2023 г.», – сказал судья. 

Об аресте Денисенко ходатайствовало следствие. Следователи СУ СК по Краснодарскому краю провели допрос подозреваемого, который признал вину в убийстве Ржицкого. Его показания проверили на месте происшествия. Ранее сообщалось, что Денисенко признался, что его завербовали на Украине. 

Станислав Ржицкий был убит 10 июля. По данным Telegram-канала Baza, его застрелили во время утренней пробежки. Тело Ржицкого обнаружили вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

11 июля правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Денисенко. В ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство.

Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До назначения в Краснодаре Ржицкий был командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ)

Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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