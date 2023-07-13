Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого на два месяца
Первомайский суд Краснодара арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил: ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Денисенко, гражданина Украины, временно зарегистрированного в Белгороде, меру пресечения в виде ареста сроком до 10 сентября 2023 г.», – сказал судья.
Об аресте Денисенко ходатайствовало следствие. Следователи СУ СК по Краснодарскому краю провели допрос подозреваемого, который признал вину в убийстве Ржицкого. Его показания проверили на месте происшествия. Ранее сообщалось, что Денисенко признался, что его завербовали на Украине.
Станислав Ржицкий был убит 10 июля. По данным Telegram-канала Baza, его застрелили во время утренней пробежки. Тело Ржицкого обнаружили вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
11 июля правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Денисенко. В ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство.
Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До назначения в Краснодаре Ржицкий был командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ)
Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.