Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого на два месяца

Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.