Экспертная группа СНГ доработала договор об организации по продвижению русского языка

6 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на отсутствие механизма обучения детей мигрантов русскому языку в стране. Он призвал российские власти принять меры, чтобы помочь детям из других стран «догнать» остальных школьников по уровню знания русского языка. Позже в Совете по правам человека (СПЧ) поддержали создание бесплатных дошкольных курсов по русскому языку для детей мигрантов.