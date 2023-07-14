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Экспертная группа СНГ доработала договор об организации по продвижению русского языка

Ведомости

Эксперты Содружества независимых государств (СНГ) доработали договор об учреждении Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщили в пресс-службе исполкома содружества.

В заседании экспертной группы приняли участие представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и самого исполкома.

«Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении Международной организации по русскому языку и ее Устава», – говорится в сообщении.

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Уточняется, что оставшиеся вопросы будут согласовываться на дополнительном заседании группы в ближайшее время. Инициатива создания организации по поддержке и продвижению русского языка принадлежит президенту Казахстана Касыму-Жомарт Токаеву, напомнили в представительстве.

Осенью 2022 г. Совет глав стран – участниц СНГ поддержал создание такой организации под эгидой содружества. В исполкоме тогда отмечали, что организация займется развитием гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве, в частности речь идет о взаимодействии образовательных, научных, исследовательских организаций и др.

6 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на отсутствие механизма обучения детей мигрантов русскому языку в стране. Он призвал российские власти принять меры, чтобы помочь детям из других стран «догнать» остальных школьников по уровню знания русского языка. Позже в Совете по правам человека (СПЧ) поддержали создание бесплатных дошкольных курсов по русскому языку для детей мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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