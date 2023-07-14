Экспертная группа СНГ доработала договор об организации по продвижению русского языка
Эксперты Содружества независимых государств (СНГ) доработали договор об учреждении Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщили в пресс-службе исполкома содружества.
В заседании экспертной группы приняли участие представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и самого исполкома.
«Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты договора об учреждении Международной организации по русскому языку и ее Устава», – говорится в сообщении.
Уточняется, что оставшиеся вопросы будут согласовываться на дополнительном заседании группы в ближайшее время. Инициатива создания организации по поддержке и продвижению русского языка принадлежит президенту Казахстана Касыму-Жомарт Токаеву, напомнили в представительстве.
Осенью 2022 г. Совет глав стран – участниц СНГ поддержал создание такой организации под эгидой содружества. В исполкоме тогда отмечали, что организация займется развитием гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве, в частности речь идет о взаимодействии образовательных, научных, исследовательских организаций и др.
6 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на отсутствие механизма обучения детей мигрантов русскому языку в стране. Он призвал российские власти принять меры, чтобы помочь детям из других стран «догнать» остальных школьников по уровню знания русского языка. Позже в Совете по правам человека (СПЧ) поддержали создание бесплатных дошкольных курсов по русскому языку для детей мигрантов.