Под эгидой СНГ появится международная организация по поддержке русского языка

Кроме того, Совет принял заявление о развитии сотрудничества в сфере культуры, которая является важной основой духовного единения народов СНГ, сохранения и укрепления дружбы и добрососедских отношений между ними. Кроме того, 2024 г. в СНГ станет Годом волонтерского движения, 2025 г. – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, а 2026 г. – Годом охраны здоровья.