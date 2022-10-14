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Под эгидой СНГ появится международная организация по поддержке русского языка

Ведомости

Совет глав государств Содружества Независимых Государств поддержал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета содружества.

«Основной задачей международной организации по поддержке и продвижению русского языка является сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ, а также других стран», – говорится в сообщении.

Организация займется развитием гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве, в частности речь идет о взаимодействии образовательных, научных и исследовательских организаций, общественных объединений, подготовке научных и педагогических кадров, создании пула высококвалифицированных переводчиков и др.

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Кроме того, Совет принял заявление о развитии сотрудничества в сфере культуры, которая является важной основой духовного единения народов СНГ, сохранения и укрепления дружбы и добрососедских отношений между ними. Кроме того, 2024 г. в СНГ станет Годом волонтерского движения, 2025 г. – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, а 2026 г. – Годом охраны здоровья.

Посвятить 2025 г. юбилею Победы и единству в борьбе с нацизмом предложил президент России Владимир Путин. Таким образом страны СНГ послали бы призыв объединиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы», заявил президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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