Под эгидой СНГ появится международная организация по поддержке русского языка
Совет глав государств Содружества Независимых Государств поддержал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета содружества.
«Основной задачей международной организации по поддержке и продвижению русского языка является сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ, а также других стран», – говорится в сообщении.
Организация займется развитием гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве, в частности речь идет о взаимодействии образовательных, научных и исследовательских организаций, общественных объединений, подготовке научных и педагогических кадров, создании пула высококвалифицированных переводчиков и др.
Кроме того, Совет принял заявление о развитии сотрудничества в сфере культуры, которая является важной основой духовного единения народов СНГ, сохранения и укрепления дружбы и добрососедских отношений между ними. Кроме того, 2024 г. в СНГ станет Годом волонтерского движения, 2025 г. – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, а 2026 г. – Годом охраны здоровья.
Посвятить 2025 г. юбилею Победы и единству в борьбе с нацизмом предложил президент России Владимир Путин. Таким образом страны СНГ послали бы призыв объединиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы», заявил президент.
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