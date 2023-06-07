В СПЧ поддержали запуск дошкольных курсов русского языка для детей мигрантов
Совет по правам человека (СПЧ) поддерживает запуск бесплатных дошкольных курсов для детей мигрантов. Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев.
«Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Фадеева, от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе. Минпросвещения уже работает над созданием специальных курсов, чтобы решить эту проблему, уточнил он.
Позиция СПЧ, напомнил глава совета, состоит в том, что принимать детей в школу без знания русского языка нельзя. Сначала они должны выучить язык до такой степени, чтобы могли освоить школьную программу. «Это не нарушение прав детей, наоборот, это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе, получить среднее образование», – пояснил Фадеев.
Накануне, 6 июня, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на отсутствие механизма обучения детей мигрантов русскому языку в стране. Он призвал российские власти принять меры, чтобы помочь детям из других стран «догнать» остальных школьников по уровню знания русского языка.
По его мнению, уровень знаний языка детей мигрантов должен быть достаточным для освоения школьной программы. Медведев отметил, что в некоторых школах доля детей, не говорящих по-русски, может составлять 10–20%.
В августе 2022 г. Фадеев предложил, чтобы дети мигрантов без знания языка проходили «годовые подготовительные курсы по русскому языку». По его мнению, детей, не знающих языка, нельзя зачислять в школы, «иначе обучение всего класса будет сорвано».
Тогда же президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. По его словам, люди, которые переезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также знать культуру, язык и российское законодательство.
В октябре 2021 г. глава государства заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Путин отметил, что приезжим также нужно понимать, «что такое Россия», знать ее культуру и историю, чтобы интегрироваться в общество, «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью» в стране.