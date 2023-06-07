В СПЧ поддержали запуск дошкольных курсов русского языка для детей мигрантов

В октябре 2021 г. глава государства заявил, что мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы адаптироваться к жизни в России. Путин отметил, что приезжим также нужно понимать, «что такое Россия», знать ее культуру и историю, чтобы интегрироваться в общество, «не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью» в стране.