В Свердловской области локализовали вспышку менингококковой инфекции
Вспышка менингококковой инфекции в Свердловской области локализована, под наблюдением остаются 16 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«16 пациентов находится под наблюдением. Состояние их удовлетворительно, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений. Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку», – сказал он (цит. по ТАСС).
5 июля управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что менингит был выявлен у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon. За людьми, которые контактировали с заболевшими, установили медицинское наблюдение.
Позже стало известно, что менингитом заразились еще два сотрудника распределительного центра Ozon и два работника «Уралхиммаша», которые проживали в одном хостеле. 9 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что число заразившихся выросло до 15 человек, двое из них умерли.
Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии.