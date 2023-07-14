В Свердловской области локализовали вспышку менингококковой инфекции

Позже стало известно, что менингитом заразились еще два сотрудника распределительного центра Ozon и два работника «Уралхиммаша», которые проживали в одном хостеле. 9 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что число заразившихся выросло до 15 человек, двое из них умерли.