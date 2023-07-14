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Общество

В Свердловской области локализовали вспышку менингококковой инфекции

Ведомости

Вспышка менингококковой инфекции в Свердловской области локализована, под наблюдением остаются 16 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

«16 пациентов находится под наблюдением. Состояние их удовлетворительно, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений. Поэтому сегодня вспышка локализована и пациенты идут на поправку», – сказал он (цит. по ТАСС). 

5 июля управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что менингит был выявлен у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon. За людьми, которые контактировали с заболевшими, установили медицинское наблюдение. 

Позже стало известно, что менингитом заразились еще два сотрудника распределительного центра Ozon и два работника «Уралхиммаша», которые проживали в одном хостеле. 9 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что число заразившихся выросло до 15 человек, двое из них умерли. 

Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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