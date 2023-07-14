Голикова рассказала о сокращении числа безработных россиян
В России с начала года число безработных сократилось на 61 000. Об этом в ходе заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда рассказала зампред правительства Татьяна Голикова.
«Численность зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 504 000 человек. Это на 61 000 меньше, чем в начале года», – приводит ее слова пресс-служба кабмина.
Она подчеркнула, что в регионах принимают дополнительные меры по обеспечению занятости населения, а в базе портала «Работа России» более 1,8 млн предложений.
Помимо этого, в ходе заседания затронули вопросы, связанные с трудоустройством выпускников. В 2023 г. в России из вузов выпустятся 916 068 человек. Около 565 000 из них планируют выйти на рынок труда. Минобрнауки продолжит работу по маршрутизации выпускников в организации и на предприятия, уточняют в правительстве. По итогам заседания Голикова также поручила организовать работу по формированию контрольных цифр приема с учетом потребностей предприятий по тем программам образования, которые обеспечивают технологический суверенитет страны.
Ранее рекрутеры рассказывали «Ведомостям», что компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. При этом в России наблюдается рекордно низкая безработица – в мае, по данным Росстата, показатель составил 3,2%.
В начале июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что за год число занятых россиян увеличилось на 1,5 млн человек – до 73,4 млн.