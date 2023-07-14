Газета
Общество

Голикова рассказала о сокращении числа безработных россиян

Ведомости

В России с начала года число безработных сократилось на 61 000. Об этом в ходе заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда рассказала зампред правительства Татьяна Голикова.

«Численность зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 504 000 человек. Это на 61 000 меньше, чем в начале года», – приводит ее слова пресс-служба кабмина.

Она подчеркнула, что в регионах принимают дополнительные меры по обеспечению занятости населения, а в базе портала «Работа России» более 1,8 млн предложений.

Ранее по теме: В Минпромторге сообщили о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности

Помимо этого, в ходе заседания затронули вопросы, связанные с трудоустройством выпускников. В 2023 г. в России из вузов выпустятся 916 068 человек. Около 565 000 из них планируют выйти на рынок труда. Минобрнауки продолжит работу по маршрутизации выпускников в организации и на предприятия, уточняют в правительстве. По итогам заседания Голикова также поручила организовать работу по формированию контрольных цифр приема с учетом потребностей предприятий по тем программам образования, которые обеспечивают технологический суверенитет страны.

Ранее рекрутеры рассказывали «Ведомостям», что компании открывают многочисленные вакансии и повышают зарплаты, а брать на работу некого. При этом более всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. При этом в России наблюдается рекордно низкая безработица – в мае, по данным Росстата, показатель составил 3,2%.

В начале июля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что за год число занятых россиян увеличилось на 1,5 млн человек – до 73,4 млн.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных