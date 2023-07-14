Голикова рассказала о сокращении числа безработных россиян

Помимо этого, в ходе заседания затронули вопросы, связанные с трудоустройством выпускников. В 2023 г. в России из вузов выпустятся 916 068 человек. Около 565 000 из них планируют выйти на рынок труда. Минобрнауки продолжит работу по маршрутизации выпускников в организации и на предприятия, уточняют в правительстве. По итогам заседания Голикова также поручила организовать работу по формированию контрольных цифр приема с учетом потребностей предприятий по тем программам образования, которые обеспечивают технологический суверенитет страны.