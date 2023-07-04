Котяков сообщил об увеличении числа занятых россиян на 1,5 млн человек
Число занятых россиян увеличилось за год на 1,5 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн (работают в стране). То есть 1,5 млн у нас прирост за один год по числу занятых», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В ходе совещания министр также отметил снижение безработицы во всех возрастных группах, в том числе среди молодежи. В новых регионах уже работают 78 центров занятости, с начала года в них обратились 51 000 человек, 42 000 из которых уже трудоустроены, добавил Котяков.
В конце июня о снижении безработицы в России до рекордных 3,2% в мае сообщил Росстат. Всего в стране 2,4 млн безработных (соответствующих критериям МОТ: не имели работы, искали ее и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
Позднее замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова рассказала о сокращении числа работников в России, которые находятся в простое, в 3,5 раза, а работающих в режиме неполного дня – в 3,2 раза.
Как писали ранее «Ведомости», рост реальных зарплат россиян, т. е. скорректированных на инфляцию, в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 г. (тогда увеличение составило 10,5%).