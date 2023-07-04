Котяков сообщил об увеличении числа занятых россиян на 1,5 млн человек

«В стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн (работают в стране). То есть 1,5 млн у нас прирост за один год по числу занятых», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).