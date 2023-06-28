Безработица в России опустилась до рекордных 3,2% в мае
Уровень безработицы в России по итогам мая обновил исторический минимум, снизившись до 3,2%, следует из данных Росстата.
В апреле инфляция составляла 3,3%, а в марте и феврале – 3,5%. Как отмечает Росстат, численность рабочей силы в стране в возрасте от 15 лет составила 75,8 млн человек, среди которых и 2,4 млн безработных (соответствующих критериям МОТ: не имели работы, искали ее и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень занятости населения составил 60,6%.
В конце марта президент РФ Владимир Путин отмечал, что рекордно низкий уровень безработицы «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены». По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране».
16 июня на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – сказал он. Путин, выступая на ПМЭФ, говорил, что выйти на минимальные значения безработицы и инфляции в России удалось благодаря «эффективной комбинации» ответственному проведению сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политики.