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Экономика

Безработица в России опустилась до рекордных 3,2% в мае

Ведомости

Уровень безработицы в России по итогам мая обновил исторический минимум, снизившись до 3,2%, следует из данных Росстата.

В апреле инфляция составляла 3,3%, а в марте и феврале – 3,5%. Как отмечает Росстат, численность рабочей силы в стране в возрасте от 15 лет составила 75,8 млн человек, среди которых и 2,4 млн безработных (соответствующих критериям МОТ: не имели работы, искали ее и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень занятости населения составил 60,6%.

В конце марта президент РФ Владимир Путин отмечал, что рекордно низкий уровень безработицы «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены». По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране».

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16 июня на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – сказал он. Путин, выступая на ПМЭФ, говорил, что выйти на минимальные значения безработицы и инфляции в России удалось благодаря «эффективной комбинации» ответственному проведению сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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