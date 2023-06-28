Безработица в России опустилась до рекордных 3,2% в мае

В апреле инфляция составляла 3,3%, а в марте и феврале – 3,5%. Как отмечает Росстат, численность рабочей силы в стране в возрасте от 15 лет составила 75,8 млн человек, среди которых и 2,4 млн безработных (соответствующих критериям МОТ: не имели работы, искали ее и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень занятости населения составил 60,6%.