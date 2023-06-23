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Голикова заявила о снижении производственной занятости в 2022 году

Ведомости

Производственная занятость в России снизилась с 34,4% в 2007 г. до 28,9% в 2022 г., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас та самая производственная занятость, о которой я говорила в тренде 15 лет, сократилась с 34,4% в 2007 г. до 28,9% в 2022 г. То есть мы устойчиво ушли из производственной занятости, которая нам сейчас так необходима», – приводит ее слова «Интерфакс». По ее словам, последние 15 лет была зафиксирована устойчивая тенденция, когда из производственного сектора россияне переходили в сектор услуг.

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Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что показатели безработицы и инфляции в России вышли на минимальные значения. Он подчеркнул, что власти сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. «Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах – и в еврозоне, и в других регионах, – и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%. Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», – сказал он.

В конце мая «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что уровень безработицы обновил рекорд. По итогам апреля текущего года показатель составил 3,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован два месяца назад – в феврале (3,5%).

Ранее Путин отмечал, что рекордно низкий уровень безработицы «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены». 16 июня полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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