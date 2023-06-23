Голикова заявила о снижении производственной занятости в 2022 году
Производственная занятость в России снизилась с 34,4% в 2007 г. до 28,9% в 2022 г., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«У нас та самая производственная занятость, о которой я говорила в тренде 15 лет, сократилась с 34,4% в 2007 г. до 28,9% в 2022 г. То есть мы устойчиво ушли из производственной занятости, которая нам сейчас так необходима», – приводит ее слова «Интерфакс». По ее словам, последние 15 лет была зафиксирована устойчивая тенденция, когда из производственного сектора россияне переходили в сектор услуг.
Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что показатели безработицы и инфляции в России вышли на минимальные значения. Он подчеркнул, что власти сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. «Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах – и в еврозоне, и в других регионах, – и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%. Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», – сказал он.
В конце мая «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что уровень безработицы обновил рекорд. По итогам апреля текущего года показатель составил 3,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован два месяца назад – в феврале (3,5%).