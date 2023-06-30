Минтруд: число сотрудников в простое сократилось в 3,5 раза
Число работников в России, которые находятся в простое, сократилось за год в 3,5 раза, а работающих в режиме неполного дня – в 3,2 раза. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, передает ТАСС.
«За минувший год численность работников, находящихся в простое или в режиме неполной занятости, сократилось более чем втрое. Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного рабочего дня составляло более 130 000, то сейчас это меньше 40 000 человек. Численность граждан, которые находятся в простое, также сократилась более чем в 3,5 раза за год», – рассказала она.
Вчера, 29 июня, Росстат опубликовал данные по социально-экономической ситуации в России, из которых следует, что уровень безработицы в стране по итогам мая обновил исторический минимум, снизившись до 3,2%. Как отмечает Росстат, численность рабочей силы в стране в возрасте от 15 лет составила 75,8 млн человек, среди которых и 2,4 млн безработных (соответствующих критериям МОТ: не имели работы, искали ее и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень занятости населения составил 60,6%.
Как писали ранее «Ведомости», рост реальных зарплат россиян – т. е. скорректированных на инфляцию – в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 г. (тогда увеличение составило 10,5%).
16 июня на полях ПМЭФа министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в ряде регионов безработица превышает 10%. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – сказал он. Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, говорил, что выйти на минимальные значения безработицы и инфляции в России удалось благодаря «эффективной комбинации» – ответственному проведению сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политики.