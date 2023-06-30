Минтруд: число сотрудников в простое сократилось в 3,5 раза

«За минувший год численность работников, находящихся в простое или в режиме неполной занятости, сократилось более чем втрое. Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного рабочего дня составляло более 130 000, то сейчас это меньше 40 000 человек. Численность граждан, которые находятся в простое, также сократилась более чем в 3,5 раза за год», – рассказала она.