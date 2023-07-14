СК предъявил обвинение в убийстве Ржицкого гражданину Украины Денисенко
Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, предъявили обвинения в совершении преступления. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
СК обвиняет Денисенко в умышленном убийстве, а также в незаконном обороте оружия. 13 июля Первомайский суд Краснодара арестовал его до 10 сентября.
Станислав Ржицкий был убит 10 июля. По данным СМИ, его застрелили во время утренней пробежки. Тело Ржицкого обнаружили вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
11 июля правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Денисенко. В ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство. Позже следователи провели допрос подозреваемого, в ходе которого он признал вину в убийстве. Также сообщалось, что Денисенко признался, что его завербовали на Украине.
Ржицкому было 42 года. Он капитан второго ранга. До назначения в Краснодаре Ржицкий был командиром подлодки Б-265 «Краснодар», с которой участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.