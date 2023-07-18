Глава «Почты России» рассказал о росте числа попыток перевоза оружия
С начала специальной военной операции на Украине «Почта России» наблюдает рост числа попыток провоза оружия. Об этом заявил гендиректор компании Михаил Волков во время своего выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике.
«Мы обязаны реализовывать весь комплекс, в том числе технических мероприятий по недопущению перевозки запрещенных вложений. С начала специальной военной операции мы фиксируем большой рост попыток перевозок оружия и компонентов», – рассказал он (цитата по ТАСС).
3 июля в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что в посылке, которая направлялась в США, были обнаружены предметы, похожие на мины. В одной из посылок на Центральной почтовой таможне нашли два корпуса противопехотных мин без взрывателя, которые относятся ко времени Второй мировой войны.
В январе управление ФСБ России по Белгородской области рассказало о пресечении канала ввоза контрабандной продукции военного назначения в регион с Украины. По версии ведомства, к этому был причастен один из предпринимателей Шебекинского района. Общая сумма незаконно ввезенной продукции оценивается в 50 млн руб.