Глава «Почты России» рассказал о росте числа попыток перевоза оружия

3 июля в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что в посылке, которая направлялась в США, были обнаружены предметы, похожие на мины. В одной из посылок на Центральной почтовой таможне нашли два корпуса противопехотных мин без взрывателя, которые относятся ко времени Второй мировой войны.