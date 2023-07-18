Газета
Общество

Глава «Почты России» рассказал о росте числа попыток перевоза оружия

Ведомости

С начала специальной военной операции на Украине «Почта России» наблюдает рост числа попыток провоза оружия. Об этом заявил гендиректор компании Михаил Волков во время своего выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

«Мы обязаны реализовывать весь комплекс, в том числе технических мероприятий по недопущению перевозки запрещенных вложений. С начала специальной военной операции мы фиксируем большой рост попыток перевозок оружия и компонентов», – рассказал он (цитата по ТАСС).

3 июля в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что в посылке, которая направлялась в США, были обнаружены предметы, похожие на мины. В одной из посылок на Центральной почтовой таможне нашли два корпуса противопехотных мин без взрывателя, которые относятся ко времени Второй мировой войны.

В январе управление ФСБ России по Белгородской области рассказало о пресечении канала ввоза контрабандной продукции военного назначения в регион с Украины. По версии ведомства, к этому был причастен один из предпринимателей Шебекинского района. Общая сумма незаконно ввезенной продукции оценивается в 50 млн руб.   

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных