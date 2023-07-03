ФТС: посылка с двумя корпусами мин направлялась в США
Посылка, в которой ранее были обнаружены предметы, похожие на мины, направлялась в США. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
«В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», – рассказали в ФТС. По их данным, отправитель указал в документах, что в посылке находятся уличные ретро-фонари.
В службе уточнили, что обнаруженные мины немецкого производства относятся ко времени Второй мировой войны. В посылке они были обнаружены при помощи рентген-аппарата. Посылку изъяли, полиция проводит проверку.
Ранее о находке со ссылкой на экстренные службы сообщил ряд СМИ. Источник «РИА Новости» рассказал, что инцидент произошел по адресу: Краснопрудный переулок, д. 7. Согласно данным «Яндекс.Карт», в этом доме находится отделение «Почты России». Собеседник агентства добавил, что из здания были эвакуированы 22 человека. Позже представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству, что найденный предмет оказался картонным муляжом мины.