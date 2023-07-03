ФТС: посылка с двумя корпусами мин направлялась в США

«В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», – рассказали в ФТС. По их данным, отправитель указал в документах, что в посылке находятся уличные ретро-фонари.