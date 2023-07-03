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ФТС: посылка с двумя корпусами мин направлялась в США

Ведомости

Посылка, в которой ранее были обнаружены предметы, похожие на мины, направлялась в США. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

«В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», – рассказали в ФТС. По их данным, отправитель указал в документах, что в посылке находятся уличные ретро-фонари.

Ранее по теме: На Центральной почтовой таможне Москвы обнаружили похожие на мины предметы

В службе уточнили, что обнаруженные мины немецкого производства относятся ко времени Второй мировой войны. В посылке они были обнаружены при помощи рентген-аппарата. Посылку изъяли, полиция проводит проверку.

Ранее о находке со ссылкой на экстренные службы сообщил ряд СМИ. Источник «РИА Новости» рассказал, что инцидент произошел по адресу: Краснопрудный переулок, д. 7. Согласно данным «Яндекс.Карт», в этом доме находится отделение «Почты России». Собеседник агентства добавил, что из здания были эвакуированы 22 человека. Позже представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству, что найденный предмет оказался картонным муляжом мины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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