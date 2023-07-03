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Общество

На Центральной почтовой таможне Москвы обнаружили похожие на мины предметы

Ведомости

На Центральной почтовой таможне в Москве в одной из посылок обнаружены предметы, похожие на мины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве», – заявили в ведомстве.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что сотрудник Центральной почтовой таможни при досмотре одной из посылок нашел два предмета, похожих на противотанковые мины. Собеседник ТАСС уточнил, что на место должны прибыть специалисты, которые установят, представляет ли посылка опасность.

Источник «РИА Новости» сообщил, что инцидент произошел по адресу: Краснопрудный переулок, д. 7. Согласно данным «Яндекс.Карт» в этом доме находится отделение «Почты России». Собеседник агентства добавил, что из здания были эвакуированы 22 человека. Позже представитель экстренных служб Москвы сообщил «РИА Новости», что найденный предмет оказался картонным муляжом мины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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