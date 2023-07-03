На Центральной почтовой таможне Москвы обнаружили похожие на мины предметы
На Центральной почтовой таможне в Москве в одной из посылок обнаружены предметы, похожие на мины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве», – заявили в ведомстве.
Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что сотрудник Центральной почтовой таможни при досмотре одной из посылок нашел два предмета, похожих на противотанковые мины. Собеседник ТАСС уточнил, что на место должны прибыть специалисты, которые установят, представляет ли посылка опасность.
Источник «РИА Новости» сообщил, что инцидент произошел по адресу: Краснопрудный переулок, д. 7. Согласно данным «Яндекс.Карт» в этом доме находится отделение «Почты России». Собеседник агентства добавил, что из здания были эвакуированы 22 человека. Позже представитель экстренных служб Москвы сообщил «РИА Новости», что найденный предмет оказался картонным муляжом мины.