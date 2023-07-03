На Центральной почтовой таможне Москвы обнаружили похожие на мины предметы

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что сотрудник Центральной почтовой таможни при досмотре одной из посылок нашел два предмета, похожих на противотанковые мины. Собеседник ТАСС уточнил, что на место должны прибыть специалисты, которые установят, представляет ли посылка опасность.