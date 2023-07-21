Сотрудникам ФТС запретили пользоваться техникой Apple на работе
ФТС распространила среди своих сотрудников приказ, которым запрещается использование техники Apple в служебных целях. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Приказ датирован 20 июля. Он распространяется на всю технику Apple, в том числе на ноутбуки и смарт-часы. Руководителям таможенных органов было предписано изъять всю ранее выданную технику.
Как сообщали 4 июля «Ведомости», с 17 июля чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям было запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Министерство стало первым выпустившим такое распоряжение.
Позже запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». 13 июля стало известно, что Минцифры разрабатывает приказ для подведомственных организаций, который запретит использование техники Apple в служебных целях. Аналогичный документ готовится и в ЦИК.
1 июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь идет о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях, поскольку для всех является очевидной прозрачность этих устройств.