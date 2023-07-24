Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе
Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма возобновлено. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности.
Ранее Аксенов также сообщил, что приостановленное утром 24 июля движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь также было восстановлено. Это решение было принято после проверки специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб.
В ночь на 24 июля была пресечена атака семнадцати беспилотников на территории Крыма, четырнадцать из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в результате никто не пострадал.
После атаки беспилотников Аксенов сообщил, что в результате «произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе». В целях безопасности было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь, сообщил Аксенов. Помимо этого, он также объявил об эвакуации близлежащих сел в радиусе 5 км от места попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения.