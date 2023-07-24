Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе

После атаки беспилотников Аксенов сообщил, что в результате «произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе». В целях безопасности было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь, сообщил Аксенов. Помимо этого, он также объявил об эвакуации близлежащих сел в радиусе 5 км от места попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения.