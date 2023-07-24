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Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе

Ведомости

Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма возобновлено. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности.

Ранее Аксенов также сообщил, что приостановленное утром 24 июля движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь также было восстановлено. Это решение было принято после проверки специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб. 

В ночь на 24 июля была пресечена атака семнадцати беспилотников на территории Крыма, четырнадцать из них были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три – уничтожены системой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в результате никто не пострадал.

После атаки беспилотников Аксенов сообщил, что в результате «произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе». В целях безопасности было приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь, сообщил Аксенов. Помимо этого, он также объявил об эвакуации близлежащих сел в радиусе 5 км от места попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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