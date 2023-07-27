Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке до 30 000 руб., пишет ТАСС.
25 июля Госдума приняла закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат. Теперь за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять 10 000–30 000 руб. До этого по ст. 21.5 КоАП РФ штраф за неявку составлял от 500 до 3000 руб.
Также поправки устанавливают штрафы за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства – от 1000 до 5000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.)
За уклонение от медицинского обследования смогут оштрафовать на сумму от 15 000 до 25 000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.); за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.). Помимо этого, призывника, который сменил место жительства во время призыва и не сообщил об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 000 до 20 000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.).
Штрафы увеличиваются и за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также в случае отсутствия оповещения их о повестках и необеспечения возможности своевременно явиться по вызову. Для должностных лиц штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 400 000.
Поправки были внесены в законопроект, который поступил в нижнюю палату еще в начале 2019 г. Прошлая инициатива также увеличивала штрафы, но меньше: за неявку в военкомат по повестке штраф возрастал до 1000–5000 руб.