Комитет Совфеда поддержал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат

За уклонение от медицинского обследования смогут оштрафовать на сумму от 15 000 до 25 000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.); за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3000 до 5000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.). Помимо этого, призывника, который сменил место жительства во время призыва и не сообщил об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 000 до 20 000 руб. (сейчас – от 500 до 3000 руб.).