Комитет Совета Федерации по обороне поддержал законы об изменении правил призыва
Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом заявил сенатор Константин Басюк, пишут «РИА Новости».
«Да, поддержали. Закон важный», – сказал он. Предполагается, что Совет Федерации рассмотрит этот закон на заседании 28 июля.
Басюк также отметил, что комитет поддержал закон о запрете выезда из страны призывников после направления повестки.
25 июля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Во время заседания депутаты отклонили поправку, согласно которой устанавливается переходный период. Таким образом, призывной возраст с 2024 г. составит с 18 до 30 лет. В Госдуме пояснили, что те военнообязанные, которым исполнится 27 лет до конца этого года, не попадут под призыв в следующем году, они будут находиться в запасе.
Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». При этом 24 июля он подтвердил, что повышение верхней границы будет проходить поэтапно, то есть до 2026 г. предельный возраст призыва увеличивался бы на один год.
25 июля Госдума также приняла поправки, которые запрещают гражданину России выезд из страны со дня направления повестки в военкомат на работу, учебу и с момента ее размещения в реестре военнообязанных. В этот же день депутаты приняли закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат. Теперь за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 000 до 30 000 руб.