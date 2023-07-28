Котяков не увидел необходимости вводить на уровне закона четырехдневную рабочую неделю

В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при четырехдневной рабочей неделе следует сохранить те же зарплаты, что и при пятидневке. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова переход к такой форме занятости является «вопросом недалекого будущего». Депутат при этом исключил «законодательно-насильственное внедрение».