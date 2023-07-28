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Котяков не увидел необходимости вводить на уровне закона четырехдневную рабочую неделю

Ведомости

В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне. Об этом сообщил министр труда и занятости Антон Котяков.

«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем», – пояснил он (цитата по ТАСС).

По словам министра, сегодня законодательство позволяет компаниям организовывать гибкий график работы, в том числе и трех-, и четырехдневные рабочие недели, а также комбинировать дистанционный и очный формат работы. «Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», – уточнил Котяков.  

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В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при четырехдневной рабочей неделе следует сохранить те же зарплаты, что и при пятидневке. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова переход к такой форме занятости является «вопросом недалекого будущего». Депутат при этом исключил «законодательно-насильственное внедрение».

В июле Superjob провел исследование, результаты которого показали, что 49% россиян поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней. 28% опрошенных выступили против введения такого графика. Это минимальное значение за последние четыре года. Максимальная доля таких ответов была зафиксирована в апреле 2021 г. (39%). Тогда столько же людей выступали в поддержку четырехдневной рабочей недели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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