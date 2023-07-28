Котяков не увидел необходимости вводить на уровне закона четырехдневную рабочую неделю
В России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне. Об этом сообщил министр труда и занятости Антон Котяков.
«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем», – пояснил он (цитата по ТАСС).
По словам министра, сегодня законодательство позволяет компаниям организовывать гибкий график работы, в том числе и трех-, и четырехдневные рабочие недели, а также комбинировать дистанционный и очный формат работы. «Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», – уточнил Котяков.
В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при четырехдневной рабочей неделе следует сохранить те же зарплаты, что и при пятидневке. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова переход к такой форме занятости является «вопросом недалекого будущего». Депутат при этом исключил «законодательно-насильственное внедрение».
В июле Superjob провел исследование, результаты которого показали, что 49% россиян поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней. 28% опрошенных выступили против введения такого графика. Это минимальное значение за последние четыре года. Максимальная доля таких ответов была зафиксирована в апреле 2021 г. (39%). Тогда столько же людей выступали в поддержку четырехдневной рабочей недели.