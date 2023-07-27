Почти половина россиян поддержали четырехдневную рабочую неделю
49% россиян выступили в поддержку сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом говорится в результатах исследования Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Согласно результатам исследования, 28% опрошенных выступили против введения четырехдневной рабочей недели. Это минимальное значение за последние четыре года. Максимальная доля таких ответов была зафиксирована в апреле 2021 г. (39%). Тогда столько же людей выступали в поддержку четырехдневной рабочей недели.
Чаще других в поддержку увеличения числа выходных выступают представители молодежи (55% среди опрошенных до 34 лет против 39% среди старшего поколения). 64% респондентов, которые работают по графику 5/2, считают, что за четыре дня им удастся выполнить объем работы, который они привыкли делать за пять дней. Каждый пятый (21%) придерживается обратного мнения. Чаще об этом говорят представители младшего поколения (73% против 54%).
Результаты опроса показали, что третий выходной респонденты готовы провести с семьей (27%), потратить его на отдых (25%), а также на саморазвитие и повышение квалификации (15%). Каждый седьмой респондент (14%) предпочел бы найти подработку на один день выходного, еще 11% отметили, что потратили бы дополнительный выходной на выполнение рабочих дней.
В начале 2022 г. в России обсуждался переход на четырехдневную рабочую неделю. В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при таком графике следует сохранить те же зарплаты, что и при пятидневке. В мае председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего».
В конце марта 2023 г. член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. Позже инициативу по сокращению рабочей недели до 36 часов поддержали профсоюзы, сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В Кремле заявили, что не обсуждают этот вопрос.