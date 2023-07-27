Почти половина россиян поддержали четырехдневную рабочую неделю

Чаще других в поддержку увеличения числа выходных выступают представители молодежи (55% среди опрошенных до 34 лет против 39% среди старшего поколения). 64% респондентов, которые работают по графику 5/2, считают, что за четыре дня им удастся выполнить объем работы, который они привыкли делать за пять дней. Каждый пятый (21%) придерживается обратного мнения. Чаще об этом говорят представители младшего поколения (73% против 54%).