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Министр труда России исключил появление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе

Ведомости

Закрепление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе исключено. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков в интервью ТАСС на полях ПМЭФа.

«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», – сказал он.

Котяков отметил, что по соглашению между сотрудником и работодателем можно «индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой». При этом переработки, которые выходят за рамки стандартных 40 часов, необходимо оплачивать дополнительно, подчеркнул министр. 

22 мая «Известия» узнали о предложении ввести шестидневную рабочую неделю в России. Такую инициативу направила главе Минтруда Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В организации сочли необходимым увеличить число рабочих дней в связи с санкционным давлением на Россию и необходимостью реализовать задачи, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 г.

Идею раскритиковал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он отметил, что такая инициатива не соответствует «принципу социального государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных