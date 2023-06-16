Министр труда России исключил появление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе
«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», – сказал он.
Котяков отметил, что по соглашению между сотрудником и работодателем можно «индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой». При этом переработки, которые выходят за рамки стандартных 40 часов, необходимо оплачивать дополнительно, подчеркнул министр.
22 мая «Известия» узнали о предложении ввести шестидневную рабочую неделю в России. Такую инициативу направила главе Минтруда Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В организации сочли необходимым увеличить число рабочих дней в связи с санкционным давлением на Россию и необходимостью реализовать задачи, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 г.
Идею раскритиковал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он отметил, что такая инициатива не соответствует «принципу социального государства».