Путин: Россия поможет африканским странам в борьбе с инфекциями

27 июля Путин в ходе рабочего завтрака в рамках форума сообщил, что планируется одобрить масштабный план действий России и Африканского союза до 2026 г. По словам главы государства, документ принимается в «развитие меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 г. и предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности».