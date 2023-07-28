Путин: Россия поможет африканским странам в борьбе с инфекциями
Россия поможет странам Африки в борьбе с инфекциями, заявил президент страны Владимир Путин по итогам саммита «Россия – Африка». Уточняется, что такая программа будет запущена до 2026 г.
«В наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемиями. Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 г. общей стоимостью 1,2 млрд руб.», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что глава ведомства Анна Попова и министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзеймана договорились о формировании российско-бурундийского центра по изучению инфекционных болезней.
Как отметили в службе, стороны обсудили сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на возможные вспышки инфекций и подготовки кадров, а также развития лабораторной инфраструктуры африканской страны.
Международный форум «Россия – Африка» проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.
27 июля Путин в ходе рабочего завтрака в рамках форума сообщил, что планируется одобрить масштабный план действий России и Африканского союза до 2026 г. По словам главы государства, документ принимается в «развитие меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 г. и предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности».