Газета
Общество

Путин: Россия поможет африканским странам в борьбе с инфекциями

Ведомости

Россия поможет странам Африки в борьбе с инфекциями, заявил президент страны Владимир Путин по итогам саммита «Россия – Африка». Уточняется, что такая программа будет запущена до 2026 г.

«В наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемиями. Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 г. общей стоимостью 1,2 млрд руб.», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что глава ведомства Анна Попова и министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзеймана договорились о формировании российско-бурундийского центра по изучению инфекционных болезней.

Что Владимир Путин говорил о конфликте на Украине на пленарном заседании саммита «Россия - Африка»

Его выступление предваряет вечернюю встречу по вопросу мирной инициативы

Как отметили в службе, стороны обсудили сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на возможные вспышки инфекций и подготовки кадров, а также развития лабораторной инфраструктуры африканской страны.

Международный форум «Россия – Африка» проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

27 июля Путин в ходе рабочего завтрака в рамках форума сообщил, что планируется одобрить масштабный план действий России и Африканского союза до 2026 г. По словам главы государства, документ принимается в «развитие меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и комиссией Африканского союза об основах взаимоотношений и сотрудничестве от 2019 г. и предусматривает активизацию контактов по вопросам мира и безопасности».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных