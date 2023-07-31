Около 30 человек заболели кишечной инфекцией в детском лагере в Туле
В тульском оздоровительном лагере 27 человек заболели кишечной инфекцией, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Тульской области.
«30 июля 2023 г. у 18 детей, возрастом от семи до 14 лет и девяти взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, расположенном в Тульской области, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела», – говорится в сообщении.
Отмечается, что дети состояли в разных отрядах, но питались и пили воду в одной столовой. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Это не первый случай массового отравления в детском лагере. 29 июля прокуратура Алтайского края сообщила о 67 случаях отравления в лагере «Горный Орленок». Позже управление Роспотребнадзора по региону объявило о приостановке работы детского лагеря.
Месяцем ранее о массовом отравлении сообщили в Амурской области. Тогда пострадали 70 детей в детском лагере «Белые паруса». В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке.