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Общество

Около 30 человек заболели кишечной инфекцией в детском лагере в Туле

Ведомости

В тульском оздоровительном лагере 27 человек заболели кишечной инфекцией, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Тульской области.

«30 июля 2023 г. у 18 детей, возрастом от семи до 14 лет и девяти взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, расположенном в Тульской области, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети состояли в разных отрядах, но питались и пили воду в одной столовой. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее по теме: На Алтае после массовых отравлений приостановили работу детского лагеря

Это не первый случай массового отравления в детском лагере. 29 июля прокуратура Алтайского края сообщила о 67 случаях отравления в лагере «Горный Орленок». Позже управление Роспотребнадзора по региону объявило о приостановке работы детского лагеря.

Месяцем ранее о массовом отравлении сообщили в Амурской области. Тогда пострадали 70 детей в детском лагере «Белые паруса». В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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