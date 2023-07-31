Около 30 человек заболели кишечной инфекцией в детском лагере в Туле

«30 июля 2023 г. у 18 детей, возрастом от семи до 14 лет и девяти взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, расположенном в Тульской области, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела», – говорится в сообщении.