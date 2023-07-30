На Алтае после массовых отравлений приостановили работу детского лагеря
В Республике Алтай приостановлена работа детского лагеря «Горный орленок», где зафиксировали массовые случаи заболевания острой кишечной инфекцией, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве уточнили, что в ходе проведения эпидрасследования были выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Причина возникновения инфекции устанавливается.
Все дети с признаками заболевания госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. В Роспотребнадзоре также заявили о готовности предложить родителям заболевших детей юридическую консультацию.
Ранее в прокуратуре региона рассказали об отравлении более 60 детей, которые отдыхали в детском лагере «Горный орленок». Учреждение расположено возле села Камлак Шебалинского района республики.
29 июня прокуратура Амурской области сообщила об отравлении 70 детей из детского лагеря «Белые паруса». В Роспотребнадзоре уточняли, что были госпитализированы девять детей. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.
В середине июля также сообщалось об отравлении 36 дошкольников в Орске в Оренбургской области. По версии следствия, дети отравились в детских садах из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества. Было заведено дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья).