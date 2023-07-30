На Алтае после массовых отравлений приостановили работу детского лагеря

В середине июля также сообщалось об отравлении 36 дошкольников в Орске в Оренбургской области. По версии следствия, дети отравились в детских садах из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества. Было заведено дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья).