Газета
Общество

На Алтае после массовых отравлений приостановили работу детского лагеря

Ведомости

В Республике Алтай приостановлена работа детского лагеря «Горный орленок», где зафиксировали массовые случаи заболевания острой кишечной инфекцией, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведения эпидрасследования были выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Причина возникновения инфекции устанавливается.

Все дети с признаками заболевания госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. В Роспотребнадзоре также заявили о готовности предложить родителям заболевших детей юридическую консультацию. 

Ранее в прокуратуре региона рассказали об отравлении более 60 детей, которые отдыхали в детском лагере «Горный орленок». Учреждение расположено возле села Камлак Шебалинского района республики.

Ранее по теме: В лагере на Алтае отравились более 60 детей

29 июня прокуратура Амурской области сообщила об отравлении 70 детей из детского лагеря «Белые паруса». В Роспотребнадзоре уточняли, что были госпитализированы девять детей. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

В середине июля также сообщалось об отравлении 36 дошкольников в Орске в Оренбургской области. По версии следствия, дети отравились в детских садах из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества. Было заведено дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных