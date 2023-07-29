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Общество

В лагере на Алтае отравились более 60 детей

Ведомости

Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае, сообщили в прокуратуре региона.

«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Лагерь расположен возле села Камлак Шебалинского района республики.

29 июня прокуратура Амурской области сообщила об отравлении 70 детей из детского лагеря «Белые паруса». В Роспотребнадзоре уточняли, что были госпитализированы девять детей. В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

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В середине июля также сообщалось об отравлении 36 дошкольников в Орске в Оренбургской области. По версии следствия, дети отравились в детских садах Орска из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества. Было заведено дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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