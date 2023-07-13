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Общество

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Орске

Ведомости

Причиной массового отравления детей в Орске стало грубое нарушение правил хранения и транспортировки продукции при температуре выше 40 градусов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

«В биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вспышка заболевания локализована. Кроме того, Роспотребнадзор составил протокол о приостановке работы завода. Уточняется, что поставки молочной продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть.

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12 июля СК по Оренбургской области сообщил о возбуждении уголовного дела п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья) после отравления 36 детей в Орске. По версии следствия, 36 детей отравились в детских садах Орска из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества.

По данным администрации Орска, отравившимся детям от трех до шести лет. Все они ходят в детские сады в разных районах города. Уточняется, что госпитализация потребовалась восьми пациентам, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им поставили предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Позже губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что число госпитализированных детей увеличилось до девяти. 13 июля в министерстве здравоохранения региона уточнили, что всех детей выписали из больницы.

После инцидента власти запретили в период аномальной жары использовать во всех бюджетных учреждениях области молочные продукты без термообработки. Жителям региона также рекомендовали не есть продукцию Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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