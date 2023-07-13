Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Орске
Причиной массового отравления детей в Орске стало грубое нарушение правил хранения и транспортировки продукции при температуре выше 40 градусов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.
«В биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что вспышка заболевания локализована. Кроме того, Роспотребнадзор составил протокол о приостановке работы завода. Уточняется, что поставки молочной продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть.
12 июля СК по Оренбургской области сообщил о возбуждении уголовного дела п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья) после отравления 36 детей в Орске. По версии следствия, 36 детей отравились в детских садах Орска из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества.
По данным администрации Орска, отравившимся детям от трех до шести лет. Все они ходят в детские сады в разных районах города. Уточняется, что госпитализация потребовалась восьми пациентам, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им поставили предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».
После инцидента власти запретили в период аномальной жары использовать во всех бюджетных учреждениях области молочные продукты без термообработки. Жителям региона также рекомендовали не есть продукцию Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля.