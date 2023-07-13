Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Орске

12 июля СК по Оренбургской области сообщил о возбуждении уголовного дела п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и продажа продукции для детей младше шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья) после отравления 36 детей в Орске. По версии следствия, 36 детей отравились в детских садах Орска из-за ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их качества.