Минфин: введение накопительной пенсии изменило поведение граждан
«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что его пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», – сообщили в ведомстве.
Накопительная часть пенсии как прибавка к пенсионным выплатам по старости начала формироваться в рамках пенсионной реформы 2002 г. на специальном лицевом счете. Ее формирование обеспечивалось за счет страховых взносов от работодателя – 6% со всех взносов. C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В конце 2021 г. был принят закон, согласно которому заморозка отчислений в накопительную часть пенсий будет сохранена до 2024 г.
Ранее ученые из РАНХиГС пришли к выводу, что введение накопительной части пенсии привело к низкой доходности портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) относительно инфляции. Авторы статьи «Инвестирование пенсионных накоплений в России: результаты и уроки», опубликованной в научном журнале «Экономическая политика», отметили, что в период с 2005 по 2020 г. среднегодовая инфляция составляла 7,8%. При этом средняя валовая доходность портфелей НПФ составила 8%, а чистая доходность – 6,3%. В Минфине объяснили недостаточную ежегодную доходность «рядом объективных причин», в том числе сложными экономическими условиями. При этом в будущем НПФ станут «надежными провайдерами» в формировании дополнительного дохода, заверили в ведомстве.
10 июля президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан, который вступит в силу с 1 января 2024 г. Целью этой инициативы является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности». Кроме того, программа включает софинансирование накоплений государством в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно.