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Общество

Минфин: введение накопительной пенсии изменило поведение граждан

Ведомости

Введение накопительной пенсии привело к отказу граждан от патернализма: они стали самостоятельно думать о формировании дополнительного дохода к будущей пенсии, а не полагаться в этом вопросе на государство. Об этом в разговоре с РБК рассказал представитель Минфина.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что его пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», – сообщили в ведомстве.

Накопительная часть пенсии как прибавка к пенсионным выплатам по старости начала формироваться в рамках пенсионной реформы 2002 г. на специальном лицевом счете. Ее формирование обеспечивалось за счет страховых взносов от работодателя – 6% со всех взносов. C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В конце 2021 г. был принят закон, согласно которому заморозка отчислений в накопительную часть пенсий будет сохранена до 2024 г.

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Ранее ученые из РАНХиГС пришли к выводу, что введение накопительной части пенсии привело к низкой доходности портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) относительно инфляции. Авторы статьи «Инвестирование пенсионных накоплений в России: результаты и уроки», опубликованной в научном журнале «Экономическая политика», отметили, что в период с 2005 по 2020 г. среднегодовая инфляция составляла 7,8%. При этом средняя валовая доходность портфелей НПФ составила 8%, а чистая доходность – 6,3%. В Минфине объяснили недостаточную ежегодную доходность «рядом объективных причин», в том числе сложными экономическими условиями. При этом в будущем НПФ станут «надежными провайдерами» в формировании дополнительного дохода, заверили в ведомстве.

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан, который вступит в силу с 1 января 2024 г. Целью этой инициативы является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности». Кроме того, программа включает софинансирование накоплений государством в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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