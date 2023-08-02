Минфин: введение накопительной пенсии изменило поведение граждан

Накопительная часть пенсии как прибавка к пенсионным выплатам по старости начала формироваться в рамках пенсионной реформы 2002 г. на специальном лицевом счете. Ее формирование обеспечивалось за счет страховых взносов от работодателя – 6% со всех взносов. C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В конце 2021 г. был принят закон, согласно которому заморозка отчислений в накопительную часть пенсий будет сохранена до 2024 г.