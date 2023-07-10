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Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Согласно новому правилу, предлагается заключать специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства людей, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на «принципах доходности и безубыточности». 

Подготовкой инициативы занимались министерство финансов и Банк России. Его целью является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности». Кроме того, программа включает софинансирование накоплений государством в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно.

Предусмотрен и специальный налоговый вычет (до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб.). Средства, которые находятся на счетах НПФ, будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Помимо этого, средства на дополнительные периодические выплаты можно будет использовать спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) – согласно прошлым границам пенсионного возраста. Участие в программе возможно с достижением 18 лет. Закон вступит в силу с января 2024 г.

Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля поручил запустить эту программу с апреля, однако законопроект был принят в первом чтении Госдумой только в мае. Сама инициатива была разработана в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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