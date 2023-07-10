Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений

Предусмотрен и специальный налоговый вычет (до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб.). Средства, которые находятся на счетах НПФ, будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Помимо этого, средства на дополнительные периодические выплаты можно будет использовать спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) – согласно прошлым границам пенсионного возраста. Участие в программе возможно с достижением 18 лет. Закон вступит в силу с января 2024 г.