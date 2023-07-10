Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений
Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
Согласно новому правилу, предлагается заключать специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства людей, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на «принципах доходности и безубыточности».
Подготовкой инициативы занимались министерство финансов и Банк России. Его целью является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности». Кроме того, программа включает софинансирование накоплений государством в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно.
Предусмотрен и специальный налоговый вычет (до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб.). Средства, которые находятся на счетах НПФ, будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Помимо этого, средства на дополнительные периодические выплаты можно будет использовать спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) – согласно прошлым границам пенсионного возраста. Участие в программе возможно с достижением 18 лет. Закон вступит в силу с января 2024 г.
Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля поручил запустить эту программу с апреля, однако законопроект был принят в первом чтении Госдумой только в мае. Сама инициатива была разработана в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г.