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Общество

АТОР спрогнозировал снижение турпотока в Крым на 35-40% по итогам летнего сезона

Ведомости

Турпоток в Крым по итогам летнего сезона сократится на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции по предварительным итогам летнего сезона 2023 г.

«Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – "Ведомости"), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более 3 млн человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно на 35-40% меньше, чем летом 2022 г. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).

Среди других популярных направлений в АТОР назвали Краснодарский край, куда, по предварительным расчетам, приедут около 10 млн человек. Также в тройку лидеров вошли Москва (6,4 млн) и Санкт-Петербург (3,5 млн). Пятерку лидеров замкнули Кавказские Минеральные Воды. Туда приехали 1 млн туристов.

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В конце июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года Крым посетили 2,4 млн туристов. По подсчетам вице-президента АТОР и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, по итогам года в Крым могут приехать 4-4,5 млн человек, что на 30-38% меньше по сравнению с 2022 г., писали «Ведомости». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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