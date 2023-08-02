АТОР спрогнозировал снижение турпотока в Крым на 35-40% по итогам летнего сезона

«Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – "Ведомости"), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более 3 млн человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно на 35-40% меньше, чем летом 2022 г. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).