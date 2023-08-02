АТОР спрогнозировал снижение турпотока в Крым на 35-40% по итогам летнего сезона
Турпоток в Крым по итогам летнего сезона сократится на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции по предварительным итогам летнего сезона 2023 г.
«Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – "Ведомости"), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более 3 млн человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно на 35-40% меньше, чем летом 2022 г. Я думаю, что причины объяснять не нужно. И мы не ожидаем, что картина серьезно исправится к концу сезона», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Среди других популярных направлений в АТОР назвали Краснодарский край, куда, по предварительным расчетам, приедут около 10 млн человек. Также в тройку лидеров вошли Москва (6,4 млн) и Санкт-Петербург (3,5 млн). Пятерку лидеров замкнули Кавказские Минеральные Воды. Туда приехали 1 млн туристов.
В конце июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил, что с начала года Крым посетили 2,4 млн туристов. По подсчетам вице-президента АТОР и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, по итогам года в Крым могут приехать 4-4,5 млн человек, что на 30-38% меньше по сравнению с 2022 г., писали «Ведомости».