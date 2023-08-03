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Общество

Спрос россиян на поездки в Узбекистан увеличился на 10-20%

Ведомости

Россияне стали больше путешествовать в Узбекистан – спрос увеличился на 10-20%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР рост спроса связывают с увеличением количества авиарейсов в страну. Теперь направляться можно не только в столичный город Ташкент, но и в Самарканд, Бухару, Фергану и Ургенч. «Только из Шереметьево [Москва] в первом полугодии 2023 г. количество пассажирских рейсов в Узбекистан увеличилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2022 г.», – уточнили в организации.

Ассоциация привела данные погранслужбы ФСБ, согласно которым число выехавших в Узбекистан из РФ авиатранспортом в первой половине 2023 г. составило более 240 000 россиян – это более чем в два раза превысило допандемийные значения (в 2019 г. – порядка 111 000 человек).

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Как отмечали в организации ранее, количество поездок в Россию из Узбекистана в сравнении с 2019 г. выросло на 260 000. В то же время из Таджикистана рост составил 228 000, из Киргизии – на 80 000, из Абхазии – на 93 000. Однако, по мнению представителей АТОР, это может свидетельствовать о росте миграционных потоков, а не о туризме. Также отмечался рост турпотока в Россию. По данным ассоциации, туристические визиты в страну из-за рубежа выросли на 100 000 поездок (или на 130%) за первые шесть месяцев 2023 г. Всего за полгода РФ посетили около 187 800 иностранцев.

31 июля АТОР сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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