Спрос россиян на поездки в Узбекистан увеличился на 10-20%

Как отмечали в организации ранее, количество поездок в Россию из Узбекистана в сравнении с 2019 г. выросло на 260 000. В то же время из Таджикистана рост составил 228 000, из Киргизии – на 80 000, из Абхазии – на 93 000. Однако, по мнению представителей АТОР, это может свидетельствовать о росте миграционных потоков, а не о туризме. Также отмечался рост турпотока в Россию. По данным ассоциации, туристические визиты в страну из-за рубежа выросли на 100 000 поездок (или на 130%) за первые шесть месяцев 2023 г. Всего за полгода РФ посетили около 187 800 иностранцев.