Диспансеризацию и профосмотры прошли 47 млн россиян с начала года
Уже 47 млн россиян прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала 2023 г. Всего же медики, согласно плану, осмотрят в этом году 87 млн человек, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В этом году достаточно большие плановые цифры по прохождению профилактических осмотров и диспансеризации населения – 87 млн мы запланировали – численность, которая подлежит в этом году осмотрам медицинскими работниками. Сегодня уже прошло 47 млн», – приводит его слова ТАСС.
Мурашко указал на высокую эффективность этой программы, поскольку она позволяет выявлять серьезные болезни на ранних стадиях. Так, в прошлом году на первой и второй стадиях было выявлено около 60% онкологических заболеваний, подчеркнул министр.
Ранее в июне Минздрав приступил к диспансеризации взрослого населения в новых регионах, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Диспансеризация детей там уже завершена, по данным президента РФ Владимира Путина, медобследование в новых регионах прошли свыше 300 000 детей.