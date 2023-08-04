Диспансеризацию и профосмотры прошли 47 млн россиян с начала года

«В этом году достаточно большие плановые цифры по прохождению профилактических осмотров и диспансеризации населения – 87 млн мы запланировали – численность, которая подлежит в этом году осмотрам медицинскими работниками. Сегодня уже прошло 47 млн», – приводит его слова ТАСС.