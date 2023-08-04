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Общество

Диспансеризацию и профосмотры прошли 47 млн россиян с начала года

Ведомости

Уже 47 млн россиян прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала 2023 г. Всего же медики, согласно плану, осмотрят в этом году 87 млн человек, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В этом году достаточно большие плановые цифры по прохождению профилактических осмотров и диспансеризации населения – 87 млн мы запланировали – численность, которая подлежит в этом году осмотрам медицинскими работниками. Сегодня уже прошло 47 млн», – приводит его слова ТАСС.

Мурашко указал на высокую эффективность этой программы, поскольку она позволяет выявлять серьезные болезни на ранних стадиях. Так, в прошлом году на первой и второй стадиях было выявлено около 60% онкологических заболеваний, подчеркнул министр.

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Ранее в июне Минздрав приступил к диспансеризации взрослого населения в новых регионах, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Диспансеризация детей там уже завершена, по данным президента РФ Владимира Путина, медобследование в новых регионах прошли свыше 300 000 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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