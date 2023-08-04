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Общество

Минцифры: россияне сами указывают данные о фактическом месте проживания на «Госуслугах»

Ведомости

Пользователи «Госуслуг» самостоятельно вносят данные о фактическом месте своего проживания, а сообщения о том, что портал самостоятельно начал указывать такие сведения, неточны. Об этом пишет Telegram-канал Минцфиры.

Ранее ряд Telegram-каналов обратили внимание на появление графы «фактическое место жительства» в личном кабинете на «Госуслугах», а корреспондент Forbes обнаружил информацию о месте своего проживания, хотя не оставлял ее на портале.

В Минцифры отметили, что раздел о фактическом месте жительства существует с момента запуска портала, а данные в нем могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно. При этом для получения некоторых госуслуг (например, для оформления загранпаспорта) нужно указывать место фактического проживания.

«Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. "Госуслуги" предупреждают об этом заранее», – говорится в сообщении.

При этом данные о фактическом месте проживания на портале всегда можно исправить или вовсе удалить, перейдя в раздел «адреса», резюмировали в ведомстве.

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В конце июля пользователям «Госуслуг» стала доступна оплата налога на имущество, земельный налог, транспортный налог и НДФЛ. В июне Минцифры сообщило, что с 21 июля начнет выводить из эксплуатации отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного в 2022 г. Минцифры предупредило, что сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из «конструктора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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