Минцифры: россияне сами указывают данные о фактическом месте проживания на «Госуслугах»
Пользователи «Госуслуг» самостоятельно вносят данные о фактическом месте своего проживания, а сообщения о том, что портал самостоятельно начал указывать такие сведения, неточны. Об этом пишет Telegram-канал Минцфиры.
Ранее ряд Telegram-каналов обратили внимание на появление графы «фактическое место жительства» в личном кабинете на «Госуслугах», а корреспондент Forbes обнаружил информацию о месте своего проживания, хотя не оставлял ее на портале.
В Минцифры отметили, что раздел о фактическом месте жительства существует с момента запуска портала, а данные в нем могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно. При этом для получения некоторых госуслуг (например, для оформления загранпаспорта) нужно указывать место фактического проживания.
«Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. "Госуслуги" предупреждают об этом заранее», – говорится в сообщении.
При этом данные о фактическом месте проживания на портале всегда можно исправить или вовсе удалить, перейдя в раздел «адреса», резюмировали в ведомстве.
В конце июля пользователям «Госуслуг» стала доступна оплата налога на имущество, земельный налог, транспортный налог и НДФЛ. В июне Минцифры сообщило, что с 21 июля начнет выводить из эксплуатации отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного в 2022 г. Минцифры предупредило, что сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из «конструктора».