На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать налоги

В июне Минцифры сообщило, что с 21 июля начнет выводить из эксплуатации отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного в 2022 г. Минцифры предупредило, что сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из «конструктора».