На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать налоги
Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на портале «Госуслуги». Пользователям сервиса доступна оплата налога на имущество, земельный налог, транспортный налог и НДФЛ. Об этом сообщает Минцифры.
«Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц», – говорится в сообщении.
Министерство также разъяснило, как настроить оплату налогов в сервисе. Для этого нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ», дождаться сообщения, что согласие принято.
В сообщении министерство предупредило, что уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.
В июне Минцифры сообщило, что с 21 июля начнет выводить из эксплуатации отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного в 2022 г. Минцифры предупредило, что сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из «конструктора».
Портал «Госуслуги» помогает получать электронные услуги без очереди: например, записываться к врачу, подавать заявление в загс, оформлять водительские права, подавать документы в вузы, оплачивать штрафы и другое.