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Бизнес

На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать налоги

Ведомости

Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на портале «Госуслуги». Пользователям сервиса доступна оплата налога на имущество, земельный налог, транспортный налог и НДФЛ. Об этом сообщает Минцифры.

«Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС. Новый сервис работает только для физических лиц», – говорится в сообщении.

Министерство также разъяснило, как настроить оплату налогов в сервисе. Для этого нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ», дождаться сообщения, что согласие принято.

В сообщении министерство предупредило, что уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.

В июне Минцифры сообщило, что с 21 июля начнет выводить из эксплуатации отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного в 2022 г. Минцифры предупредило, что сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из «конструктора».

Портал «Госуслуги» помогает получать электронные услуги без очереди: например, записываться к врачу, подавать заявление в загс, оформлять водительские права, подавать документы в вузы, оплачивать штрафы и другое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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