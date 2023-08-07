Газета
Общество

Минздрав исключил дополнительные ограничения по прохождению УЗИ

Ведомости

Дополнительных ограничений после признания Верховным судом законным запрет ультразвукового исследования (УЗИ) без назначения врача приниматься не будет. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

«Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил [проведения ультразвуковых исследований] не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Верховный суд России признал законным отказ в проведении УЗИ без назначения врача. Судебная коллегия пояснила, что такая процедура должна проводиться по назначению врача или акушерки. При этом направление должно быть оформлено должным образом. Пациент может самостоятельно выбрать медицинскую организацию для прохождения УЗИ, говорится в определении суда.

Верховный суд рассматривал иск женщины, которая обратилась в частную клинику для прохождения УЗИ. При этом врач в государственной поликлинике дал рекомендацию пройти исследование, однако рекомендация не была оформлена как направление в конкретную медицинскую организацию. В частной клинике пациентке отказали в проведении УЗИ без предварительной консультации с их медиком.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных