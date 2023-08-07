Минздрав исключил дополнительные ограничения по прохождению УЗИ

Верховный суд рассматривал иск женщины, которая обратилась в частную клинику для прохождения УЗИ. При этом врач в государственной поликлинике дал рекомендацию пройти исследование, однако рекомендация не была оформлена как направление в конкретную медицинскую организацию. В частной клинике пациентке отказали в проведении УЗИ без предварительной консультации с их медиком.