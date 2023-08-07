Верховный суд признал законным запрет УЗИ без назначения врача
Запрет на проведение ультразвукового исследования (УЗИ) без назначения лечащего врача является законным. Это следует из определения Верховного суда России.
«Согласно п. 9 Правил ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации», – говорится в документе.
Суд рассматривал иск женщины, которая обратилась в частную клинику для прохождения УЗИ. При этом врач в государственной поликлинике дал рекомендацию пройти исследование, однако рекомендация не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.
С 1 августа правительство разрешило частным клиникам консультировать пациентов дистанционно. В рамках эксперимента врачи смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов, что, по оценкам кабмина, может повысить доступность медпомощи.
19 июля в Минэкономразвития сообщили, что заявки на участие подали 15 частных клиник, в их числе «Сберздоровье», «РЖД-Медицина», группа «Медси», «Доктор рядом», «М-Лайн» и др. Министерство отмечало, что количество медорганизаций может увеличиться.