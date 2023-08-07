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Общество

Верховный суд признал законным запрет УЗИ без назначения врача

Ведомости

Запрет на проведение ультразвукового исследования (УЗИ) без назначения лечащего врача является законным. Это следует из определения Верховного суда России.

«Согласно п. 9 Правил ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации», – говорится в документе.

Суд рассматривал иск женщины, которая обратилась в частную клинику для прохождения УЗИ. При этом врач в государственной поликлинике дал рекомендацию пройти исследование, однако рекомендация не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.

С 1 августа правительство разрешило частным клиникам консультировать пациентов дистанционно. В рамках эксперимента  врачи смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов, что, по оценкам кабмина, может повысить доступность медпомощи.

19 июля в Минэкономразвития сообщили, что заявки на участие подали 15 частных клиник, в их числе «Сберздоровье», «РЖД-Медицина», группа «Медси», «Доктор рядом», «М-Лайн» и др. Министерство отмечало, что количество медорганизаций может увеличиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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