Устроивший стрельбу в казанской школе будет отбывать наказание в «Черном дельфине»

В мае 2021 г. Галявиев напал с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей. В ходе процесса стрелявший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более 120 млн руб.