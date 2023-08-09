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Общество

Устроивший стрельбу в казанской школе будет отбывать наказание в «Черном дельфине»

Ведомости

Ильназ Галявиев, которого осудили на пожизненное заключение за стрельбу в одной из школ Казани и убийстве девяти человек, будет отбывать наказание в исправительной колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

«В "Черном дельфине" в Оренбургской области», – сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. 7 августа суд оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Галявиева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ). 

В мае 2021 г. Галявиев напал с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей. В ходе процесса стрелявший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более 120 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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