Устроивший стрельбу в казанской школе будет отбывать наказание в «Черном дельфине»
Ильназ Галявиев, которого осудили на пожизненное заключение за стрельбу в одной из школ Казани и убийстве девяти человек, будет отбывать наказание в исправительной колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
«В "Черном дельфине" в Оренбургской области», – сообщили в прокуратуре.
Суд приговорил Галявиева к пожизненному заключению в апреле 2023 г. 7 августа суд оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Галявиева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).
В мае 2021 г. Галявиев напал с оружием на школьников и преподавателей казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей. В ходе процесса стрелявший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более 120 млн руб.