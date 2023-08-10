Министр внутренних дел Колокольцев назвал некомплект личного состава критическим

В середине октября 2022 г. Колокольцев говорил о необходимости набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. «У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — заявил он. После этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в комментарии «Ведомостям» подчеркнул, что формирование органов внутренних дел на присоединенных территориях будет проводиться не за счет действующего состава российской полиции, а путем увеличения штата.