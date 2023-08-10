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Общество

Министр внутренних дел Колокольцев назвал некомплект личного состава критическим

Ведомости

Некомплект личного состава МВД достиг критических значений, в июле из органов внутренних дел уволились около 5000 сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время представления новых руководителей УМВД по Магаданской области и Севастополю личному составу.

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5000 сотрудников», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). 

Колокольцев добавил, что в ведомстве делают все возможное для минимизации рисков и для удовлетворения спроса населения «на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством».  

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В конце июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что по итогам первого полугодия в России было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. По ее словам, раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума в 99%. 

В середине октября 2022 г. Колокольцев говорил о необходимости набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. «У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — заявил он. После этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в комментарии «Ведомостям» подчеркнул, что формирование органов внутренних дел на присоединенных территориях будет проводиться не за счет действующего состава российской полиции, а путем увеличения штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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