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Полицейских не будут отправлять на работу в новые регионы России

Ведомости

Подразделения МВД на новых территориях РФ не будут формироваться за счет действующего состава полиции из других регионов. Об этом сообщил «Ведомостям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, комментируя итоги «правительственного часа» в парламенте. 19 октября перед депутатами выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Формирование органов внутренних дел на территориях ДНР, ЛНР и остальных областей будет проводиться не за счет действующего состава российской полиции, а путем увеличения штата, передал Альшевских позицию министра.

«У нас самих на территории страны серьезный недокомплект, особенно по таким болезненным позициям, как участковые уполномоченные, потому говорить об организации новых отделов за счет действующих сотрудников на территории РФ неправильно, и в МВД понимают это. Будут вводиться стандарты, которые действуют на территории Российской Федерации. Как это будет — еще предстоит проработать. По итогам выступления министра дано много поручений профильным комитетам, предстоит работа в этом направлении», — сказал депутат.

По его словам, работа по обеспечению общественного правопорядка и борьба с преступностью на присоединенных территориях будет выстраиваться в рамках действующего российского законодательства, «но режим специальной военной операции будет давать определенный оттенок».  

Ранее Владимир Колокольцев заявил, что министерству внутренних дел необходимо набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. «У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — заявил он в Госдуме на заседании фракции «Справедливая Россия».

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по этому вопросу прошли в указанных регионах с 23 по 27 сентября.

19 октября Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах РФ.

Ранее по теме: Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах: что это значит

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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