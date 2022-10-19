Полицейских не будут отправлять на работу в новые регионы России

«У нас самих на территории страны серьезный недокомплект, особенно по таким болезненным позициям, как участковые уполномоченные, потому говорить об организации новых отделов за счет действующих сотрудников на территории РФ неправильно, и в МВД понимают это. Будут вводиться стандарты, которые действуют на территории Российской Федерации. Как это будет — еще предстоит проработать. По итогам выступления министра дано много поручений профильным комитетам, предстоит работа в этом направлении», — сказал депутат.