Число погибших после схода оползня в Грузии достигло 22 человек
Из-за схода оползня на грузинском курорте Шови погибли 22 человека – спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
«На данный момент статистика изменена, в районе найдено тело, в данный момент идет его захоронение», – сказал Мгебришвили (цитата по Rustavi 2).
Он добавил, что также была обнаружена человеческая конечность, поисковые работы продолжаются. Уточняется, что продолжаются поиски 11 пропавших, из найденных 22 погибших опознаны 19 человек.
Оползень в Шови в высокогорном крае Рача сошел 3 августа. В результате были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек.
Через два дня, 5 августа, стало известно об одной погибшей россиянке. Позже министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщал, что в зоне бедствия были обнаружены погибшие несовершеннолетние.