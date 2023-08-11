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Общество

Число погибших после схода оползня в Грузии достигло 22 человек

Ведомости

Из-за схода оползня на грузинском курорте Шови погибли 22 человека – спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

«На данный момент статистика изменена, в районе найдено тело, в данный момент идет его захоронение», – сказал Мгебришвили (цитата по Rustavi 2).

Он добавил, что также была обнаружена человеческая конечность, поисковые работы продолжаются. Уточняется, что продолжаются поиски 11 пропавших, из найденных 22 погибших опознаны 19 человек.

Оползень в Шови в высокогорном крае Рача сошел 3 августа. В результате были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек.

Через два дня, 5 августа, стало известно об одной погибшей россиянке. Позже министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщал, что в зоне бедствия были обнаружены погибшие несовершеннолетние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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