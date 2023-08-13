На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы
Поисковые работы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде завершены, сообщила пресс-служба администрации округа со ссылкой на его главу Дмитрия Акулова.
Глава Сергиево-Посадского городского округа провел совещание с силовыми структурами и родственниками пропавших без вести. На встрече Акулов заявил о завершении поисковых работ после взрыва на заводе, который произошел 9 августа. Глава округа поручил силовому блоку предоставить «информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки», говорится в сообщении.
По его словам, за каждой семьей закрепят замглавы администрации. Социальная служба также распределила кураторов, которые будут помогать родственникам пропавших.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром в среду, 9 августа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, инцидент произошел на складе пиротехники, который арендует частная компания. Люди были эвакуированы из всех зданий и цехов завода, а также из ближайшего детского сада.
СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что причиной взрыва стало нарушение технологических процессов. После взрыва восемь человек пропали без вести, сообщал Акулов.
11 августа власти Московской области приняли решение установить специальные выплаты семьям погибших – по 2 млн руб. Тяжело раненым пообещали по 500 000 руб., госпитализированным с переломами – по 300 000 руб., писал Воробьев. Всего за помощью к врачам обратились 84 человека.
Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Согласно данным на сайте, предприятие разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения.