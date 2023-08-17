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Гендиректора «Яндекса» снова оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»

Ведомости

Мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ в сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Савиновского признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Ему назначили максимальный штраф для граждан, предусмотренный этой частью статьи.

15 августа Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+». Протокол был составлен из-за отсутствия плашки на фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь».

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2 августа Савиновскому уже назначали штраф в размере 200 000 руб. по той же статье. Причиной стали размещенные на «Кинопоиске» фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и другие картины, содержащие ЛГБТ-сцены. Фильмы были маркированы пометкой «16+» вместо «18+».

В пресс-службе «Кинопоиска» тогда заявили, что обжалуют решение суда. В компании обратили внимание, что «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений».

4 июля суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. за показ без маркировки «18+» фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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