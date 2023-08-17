Гендиректора «Яндекса» снова оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»

Мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ в сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.