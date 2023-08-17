Гендиректора «Яндекса» снова оштрафовали за фильмы без маркировки «18+»
Мировой судья московского района Замоскворечье оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 000 руб. за показ в сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Савиновского признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Ему назначили максимальный штраф для граждан, предусмотренный этой частью статьи.
15 августа Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки «18+». Протокол был составлен из-за отсутствия плашки на фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь».
2 августа Савиновскому уже назначали штраф в размере 200 000 руб. по той же статье. Причиной стали размещенные на «Кинопоиске» фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и другие картины, содержащие ЛГБТ-сцены. Фильмы были маркированы пометкой «16+» вместо «18+».
В пресс-службе «Кинопоиска» тогда заявили, что обжалуют решение суда. В компании обратили внимание, что «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений».
4 июля суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. за показ без маркировки «18+» фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».