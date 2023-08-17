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Адвокат сообщил о допросе сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Ведомости

Сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григорий Мельконьянц был доставлен на допрос в Следственный комитет (СК). Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

«Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)», – сказал он.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о возбуждении уголовного дела против Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Ему грозит до шести лет лишения свободы. По данным агентства, у сопредседателя движения и еще у 14 его соратников прошли обыски. В частности, силовики провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Мероприятия прошли в общей сложности в восьми регионах.

Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами.

Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. В 2016 г. его ликвидировали по иску Минюста, но организация продолжила работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов. 

При этом деятельность движения не была признана нежелательной на территории РФ. Такой статус в сентябре 2021 г. получила Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), членом которой был «Голос». После этого сопредседатель движения Станислав Андрейчук заявил, что «Голос» приостановит свое членство в ENEMO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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