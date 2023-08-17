Адвокат сообщил о допросе сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григорий Мельконьянц был доставлен на допрос в Следственный комитет (СК). Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.
«Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)», – сказал он.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о возбуждении уголовного дела против Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Ему грозит до шести лет лишения свободы. По данным агентства, у сопредседателя движения и еще у 14 его соратников прошли обыски. В частности, силовики провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Мероприятия прошли в общей сложности в восьми регионах.
Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами.
Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. В 2016 г. его ликвидировали по иску Минюста, но организация продолжила работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.
При этом деятельность движения не была признана нежелательной на территории РФ. Такой статус в сентябре 2021 г. получила Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), членом которой был «Голос». После этого сопредседатель движения Станислав Андрейчук заявил, что «Голос» приостановит свое членство в ENEMO.