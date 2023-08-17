Адвокат сообщил о допросе сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о возбуждении уголовного дела против Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Ему грозит до шести лет лишения свободы. По данным агентства, у сопредседателя движения и еще у 14 его соратников прошли обыски. В частности, силовики провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Мероприятия прошли в общей сложности в восьми регионах.