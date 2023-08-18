Суд оштрафовал фонд помощи осужденным и их семьям за нарушение закона об иноагентах
Таганский райсуд Москвы оштрафовал фонд помощи осужденным и их семьям и его директора Ольгу Романову (сам фонд и Романова признаны иноагентами) за распространение информации с нарушением законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд назначил фонду и Романовой штрафы за нарушение деятельности в качестве иноагентов по ч.4 ст.19.34 КоАП (производство материалов и их распространение без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента). За аналогичное правонарушение суд оштрафовал издание The Insider SIA (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
По данным агентства, за совершение административного правонарушения фонду назначен штраф в размере 350 000 руб., Романовой – 100 000 руб. без конфискации предмета административного правонарушения, The Insider SIA – 400 000 руб.
Издание The Insider было включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля 2021 г. В июле 2022 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту издания. Исполнительный директор фонда помощи заключенным («Русь сидящая»), признанного иноагентом, Романова сообщала, что переехала в Германию в 2017 г.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.