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Росавиация: аэропорты Москвы и Жуковского работают в штатном режиме

Ведомости

Все аэропорты Москвы и «Жуковский» в Подмосковье работают в штатном режиме, всего из-за ограничений полетов на фоне попытки атаковать Москву беспилотниками на запасные аэродромы было перенаправлено два рейса. Об этом сообщили в Росавиации.

«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 г. аэропорты Москвы и аэропорт “Жуковский” работают в штатном режиме. Ранее, рано утром,  в  целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно были ограничены полеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов  доставлены в аэропорты назначения», – сказано в сообщении. 

Утром 23 августа мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны сообщили о попытке Киева атаковать Москву с помощью трех беспилотников. Два из них были сбиты системой ПВО – в Можайском районе Московской области и в Химках. Еще один был подавлен системой РЭБ, его обломки упали на строящееся здание на территории комплекса «Москва-сити». В результате повреждения получили две пятиэтажки рядом со зданием. О пострадавших не сообщалось. 

Ранее по теме: Собянин сообщил о повреждениях из-за попадания дрона в одно из зданий «Москвы-сити»

Собянин и Минобороны уже шестой день подряд сообщают о попытках Украины атаковать Москву при помощи беспилотников. На фоне этого аэропорты Москвы регулярно сообщают об ограничениях в работе. В частности, из-за этого 21 августа в общей сложности 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. В этот день свыше 90 рейсов были задержаны в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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