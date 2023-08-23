Росавиация: аэропорты Москвы и Жуковского работают в штатном режиме

Собянин и Минобороны уже шестой день подряд сообщают о попытках Украины атаковать Москву при помощи беспилотников. На фоне этого аэропорты Москвы регулярно сообщают об ограничениях в работе. В частности, из-за этого 21 августа в общей сложности 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. В этот день свыше 90 рейсов были задержаны в Москве.