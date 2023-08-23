Росавиация: аэропорты Москвы и Жуковского работают в штатном режиме
Все аэропорты Москвы и «Жуковский» в Подмосковье работают в штатном режиме, всего из-за ограничений полетов на фоне попытки атаковать Москву беспилотниками на запасные аэродромы было перенаправлено два рейса. Об этом сообщили в Росавиации.
«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 г. аэропорты Москвы и аэропорт “Жуковский” работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них были временно были ограничены полеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения», – сказано в сообщении.
Утром 23 августа мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны сообщили о попытке Киева атаковать Москву с помощью трех беспилотников. Два из них были сбиты системой ПВО – в Можайском районе Московской области и в Химках. Еще один был подавлен системой РЭБ, его обломки упали на строящееся здание на территории комплекса «Москва-сити». В результате повреждения получили две пятиэтажки рядом со зданием. О пострадавших не сообщалось.
Собянин и Минобороны уже шестой день подряд сообщают о попытках Украины атаковать Москву при помощи беспилотников. На фоне этого аэропорты Москвы регулярно сообщают об ограничениях в работе. В частности, из-за этого 21 августа в общей сложности 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. В этот день свыше 90 рейсов были задержаны в Москве.