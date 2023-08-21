Газета
Общество

«Внуково» и «Домодедово» возобновили работу

Ведомости

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» возобновили работу в штатном режиме, пишет РБК. Ранее сообщалось, что они ограничили прием и вылет рейсов после сообщений об атаках беспилотников.

В «Домодедово» ограничения действовали с 6:26. Во «Внуково» заявили, что самолеты не летали с 6:25.

По данным онлайн-табло «Внуково», на прилет были задержаны 20 рейсов, в том числе из Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Грозного, Душанбе и др., на вылет – 21. В частности, были задержаны самолеты, которые направлялись в Сочи, Даламан, Махачкалу и др. При этом несколько рейсов должны были совершить посадку в аэропорту «Домодедово».

В «Домодедово», согласно информации онлайн-табло, на прилет задержан 31 рейс, в том числе из Екатеринбурга, Алматы, Антальи, Омска. По состоянию на 09:13 мск, с задержкой из Москвы вылетели четыре рейса – в Сочи, Махачкалу, Пензу и Екатеринбург. Информации о вылете остальных самолетов, которые должны были вылететь с 06:50 до 09:00 мск, пока нет.

Позже в Росавиации сообщили об ограничениях работы аэропортов «Шереметьево» и «Жуковский». По информации ведомства, из-за этого в общей сложности 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего  Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. В Росавиации подчеркнули, что по состоянию на 09:00 все аэропорты работают в штатном режиме.

Утром 21 августа Минобороны России сообщило, что обезвредило два беспилотника. Один в районе Одинцово, второй в Истринском районе. Сообщений о пострадавших не поступало.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных