«Внуково» и «Домодедово» возобновили работу
В «Домодедово» ограничения действовали с 6:26. Во «Внуково» заявили, что самолеты не летали с 6:25.
По данным онлайн-табло «Внуково», на прилет были задержаны 20 рейсов, в том числе из Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Грозного, Душанбе и др., на вылет – 21. В частности, были задержаны самолеты, которые направлялись в Сочи, Даламан, Махачкалу и др. При этом несколько рейсов должны были совершить посадку в аэропорту «Домодедово».
В «Домодедово», согласно информации онлайн-табло, на прилет задержан 31 рейс, в том числе из Екатеринбурга, Алматы, Антальи, Омска. По состоянию на 09:13 мск, с задержкой из Москвы вылетели четыре рейса – в Сочи, Махачкалу, Пензу и Екатеринбург. Информации о вылете остальных самолетов, которые должны были вылететь с 06:50 до 09:00 мск, пока нет.
Позже в Росавиации сообщили об ограничениях работы аэропортов «Шереметьево» и «Жуковский». По информации ведомства, из-за этого в общей сложности 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. В Росавиации подчеркнули, что по состоянию на 09:00 все аэропорты работают в штатном режиме.
Утром 21 августа Минобороны России сообщило, что обезвредило два беспилотника. Один в районе Одинцово, второй в Истринском районе. Сообщений о пострадавших не поступало.