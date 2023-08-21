«Внуково» и «Домодедово» возобновили работу

В «Домодедово», согласно информации онлайн-табло, на прилет задержан 31 рейс, в том числе из Екатеринбурга, Алматы, Антальи, Омска. По состоянию на 09:13 мск, с задержкой из Москвы вылетели четыре рейса – в Сочи, Махачкалу, Пензу и Екатеринбург. Информации о вылете остальных самолетов, которые должны были вылететь с 06:50 до 09:00 мск, пока нет.