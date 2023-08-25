Песков назвал «паршивыми поступками» оскорбления в адрес ветеранов спецоперации
Инциденты с оскорблениями ветеранов спецоперации возмутительны, в обществе нет поддержки таких паршивых поступков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе. Это делают совершенно нехорошие люди, подонки, которые, конечно, заслуживают абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания», – сказал он.
Песков усомнился в необходимости «дополнительных окриков» со стороны Кремля, поскольку, отметил он, в обществе «абсолютная нетерпимость к таким паршивым поступкам». Представитель Кремля добавил, что правоохранительные органы и общественные организации «не остаются индифферентными» в таких ситуациях.
Президент РФ Владимир Путин на встречах с главами новых регионов регулярно поднимает вопросы, связанные с заботой о людях и, в частности, об участниках военной спецоперации, напомнил Песков. По его словам, это одна из главных тем, на которых концентрируется глава государства.
За последнее время в регионах произошло несколько громких случаев нападений на участников спецоперации и членов их семей. В начале августа в Забайкальском крае трое мужчин спровоцировали конфликт с двумя 36-летними участниками боевых действий. В результате компания нанесла одному из военнослужащих несколько ударов, сорвала с одежды государственную и общественную награды, а также повредила его автомобиль.
СК завел уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Позже это дело было объединено с другим уголовным делом – о дискредитации ВС России (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ). Два фигуранта были задержаны, третий объявлен в международный розыск.
В апреле житель Екатеринбурга Александр Неустроев напал на мальчика 2011 г. р., на котором была шапка с символом Z. По данным следствия, мужчина пытался схватить ребенка, но тот убежал. Местные СМИ писали, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации. В августе суд прекратил уголовное дело, однако Генпрокуратура пообещала обжаловать это решение.