Песков назвал «паршивыми поступками» оскорбления в адрес ветеранов спецоперации

За последнее время в регионах произошло несколько громких случаев нападений на участников спецоперации и членов их семей. В начале августа в Забайкальском крае трое мужчин спровоцировали конфликт с двумя 36-летними участниками боевых действий. В результате компания нанесла одному из военнослужащих несколько ударов, сорвала с одежды государственную и общественную награды, а также повредила его автомобиль.